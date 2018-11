Drie jaar geëist voor traumatische overval op tankstation

Jongste museumdi­rec­teur van Nederland heeft nieuwe baan in Den Haag

13 november Museumdirecteur Judith Kadee verlaat museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Kadee is met 26 jaar de jongste museumdirecteur van Nederland. Ze is per 1 januari benoemd tot conservator van ‘Escher in het Paleis’ in Den Haag.