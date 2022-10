Drie jaar na inval komt corruptiezaak Richard de Mos voor de rechter: dit zijn de acht verdachten

Het gaat vandaag en maandag om een voorbereidende regiezitting, in januari wordt het strafdossier pas inhoudelijk behandeld. Daarvoor trekt de rechtbank in Rotterdam dan bijna drie volle weken uit. Spil in de Haagse corruptieaffaire is Richard de Mos, ex-wethouder en partijleider van de lokale partij Groep de Mos.



Volgens het Openbaar Ministerie spanden de politici samen met vijf ondernemers in een criminele organisatie. In ruil voor ruim 113.000 euro aan directe donaties en giften zouden de bevriende ondernemers geheime informatie, vergunningen en een voorkeursbehandeling gekregen hebben bij projecten. Alle betrokkenen ontkennen schuld. Wie zijn de verdachten?

Richard de Mos (1976) oprichter en partijleider van Groep de Mos/Hart voor Den Haag is hoofdverdachte in de zaak. De voormalige basisschooldocent werd in 2009 Tweede Kamerlid voor de PVV, maar raakte op een zijspoor bij de partij van Wilders en ging solo in Den Haag in 2013. In 2018 werd Groep de Mos met dank aan zijn effectieve ombudspolitiek en een succesvolle campagne de grootste partij (met 8 van de 45 zetels in de raad). De Mos werd wethouder economie en eerste locoburgemeester. Na de invallen van de Rijksrecherche op 1 oktober 2019 eindigde zijn wethouderschap. Inmiddels leidt De Mos de gemeenteraadsfractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Bij de laatste verkiezingen werd de partij met negen zetels opnieuw de grootste.

Het OM beschouwt De Mos als deelnemer van een criminele organisatie. Daarop staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar. Ook wordt De Mos verdacht van (passieve) omkoping, omdat hij steekpenningen aangenomen zou hebben (de donaties en giften van vastgoed- en horecaondernemers). Op deze omkoping staat maximaal acht jaar celstraf. Verder wordt De Mos schending van het ambtsgeheim (het lekken van geheime informatie) verweten, evenals meineed en mensenhandel, omdat er een illegale klusjesman aan het werk was bij De Mos toen de Rijksrecherche binnenviel.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Richard de Mos. © ANP / ANP

Rachid Guernaoui (1972) zat lang bij D66, maar de rijksambtenaar vertrok daar in 2017 na een mislukte poging om wethouder te worden. Niet lang daarna sloot hij zich aan bij Groep de Mos. In 2018 werd Guernaoui namens die partij wél wethouder, met de portefeuille Financiën, Integratie en Stadsdelen. Die carrière eindigde na de invallen van de Rijksrecherche, inmiddels is Guernaoui raadslid namens Groep de Mos.

Guernaoui wordt net als De Mos verdacht van deelname aan een criminele organisatie, passieve omkoping (het aannemen van steekpenningen), schending van het ambtsgeheim (lekken) en meineed. Het OM verdenkt Guernaoui er specifiek van dat hij subsidie geregeld heeft die uiteindelijk terechtkwam bij het zalencentrum van de verdachte - en met de partij bevriende - broers A., zo blijkt uit delen van het strafdossier die ingezien zijn door deze krant.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Rachid Guernaoui, oud-wethouder van Groep de Mos/Hart voor Den Haag. © MARTIJN BEEKMAN

Nino Davituliani (1983) was raadslid voor Groep de Mos van 2018 tot 2022, ze stond bij de vorige verkiezingen op plek 12 van de kieslijst en viel buiten de boot. Het onderzoek van het OM naar de praktijken in en rond Groep de Mos begon in 2018 na een ambtelijke interne tip dat Davituliani ‘mogelijk samen’ met haar partner Erding A. (1968), salesmanager bij een Haags zalencentrum, vergunningen ‘kon regelen’ tegen betaling van 15.000 euro. Daarna begon het strafrechtelijke onderzoek dat steeds verder uitdijde, waarna ook de andere politici, enkele vastgoedondernemers én Erdings broer Atilla A. (1967) in beeld kwamen. Atilla A. is eigenaar van het zalencentrum, voormalig lijstduwer, persoonlijke vriend van De Mos én partijdonateur. In totaal bestempelt het OM circa 50.000 euro aan giften van de broers A. als verdacht.

Davituliani zelf wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en meineed. Erding A. en Atilla A. worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en omkoping. Bij Atilla is tijdens de invallen een vuurwapen gevonden, hij wordt daarom ook verdacht van verboden wapenbezit. In 2017 was Atilla A. overigens ook verdachte in een groot onderzoek naar illegaal gokken en witwassen, maar het OM had niet genoeg om tot vervolging over te gaan. Volgens het OM was de greep van de broers A. op de partij stevig: raadslid Davituliani zou door hen ‘geplant’ zijn bij Groep de Mos, haar plek zou zijn ‘gekocht'.



Lees verder na de foto

Volledig scherm Oud-raadslid Nino Davituliani. © Peter Franken

Dennis Buis (1968) is een grote pandjesbaas in de stad en komt pas in 2021 openlijk in beeld in deze affaire: in zijn boek ‘Mijn Verhaal’ vertelt Richard de Mos dat hij de vastgoedman in 2018 belt met een verzoek om partijdonaties. Tot De Mos’ verrassing schenkt Buis de partij 20.000 euro via verschillende vennootschappen. Een jaar later, na de verkiezingen, krijgt de partij nog eens 32.500 euro. Inmiddels beschouwt het OM ook die giften als verdacht.

Buis wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en van omkoping van ambtenaren. Hij zou onder meer bevoordeeld zijn bij een vastgoeddeal, stelt het Openbaar Ministerie. Ook trakteerde hij De Mos op een boottochtje en een diner.

Lees verder na de foto

Volledig scherm Edwin Jansen, voormalig Idols-jurylid en nu projectontwikkelaar. © Frank Jansen

Edwin Jansen (1967) staat bekend als de ontdekker en voormalig manager van zangeres Anouk, waar hij ook kortstondig mee getrouwd was. Ook was hij jurylid bij de populaire talentenjacht Idols. In 2014 stapt Jansen van de muziek over op het vastgoed. Als creatief directeur van Nu Projectontwikkeling ontwikkelt hij Waldo City in Laakhavens (600 studio’s en appartementen) en 100 % Sociaal, een gebouw met driehonderd sociale woningen in de Binckhorst. Ook verkoopt het bedrijf parkeergarage De Zeeheld aan de gemeente als de bouw van appartementen boven de garage niet door kan gaan.

Na een gesprek met toenmalig raadslid Richard de Mos over parkeergarage De Zeeheld raken de twee in de zomer van 2017 bevriend. Jansen wordt adviseur van de partij. Verder treedt hij toe tot de informele klankbordgroep die Groep de Mos/ Hart voor Den Haag in 2018 op de achtergrond helpt en ‘meedenkt’ met de onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur.

Edwin Jansen wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en omkoping. In ruil voor giften (ter waarde van in totaal 11.000 euro) zou hij invloed kunnen hebben uitoefenen op het vastgoed- en woningmarktbeleid van Den Haag.

Michel Zaadhof is directeur van Nu Projectontwikkeling en een jeugdvriend van Atilla A. De horecabaas brengt Richard de Mos in 2017 in contact met Zaadhof over parkeergarage De Zeeheld. Net als mededirecteur Jansen raakt hij betrokken bij de lokale partij van De Mos. Hij zit in de klankbordgroep tijdens de coalitieonderhandelingen, wordt bestuurslid van de Vereniging Groep de Mos en in 2019 tijdelijk ook partijvoorzitter. Ook Zaadhof wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en omkoping.

Alle verdachten ontkennen de tenlastegelegde feiten.

Via de advocaten hebben de verdachten uit de vastgoedwereld laten weten geen bezwaar te hebben tegen het voluit noemen van de achternaam. De broers A. hebben dat wel, vandaar dat hun naam is afgekort.