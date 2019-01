Drie kanshebbers op Appeltje van Oranje

video Minister Blok: Iran zat achter moord op Haagse Ahmad Nissi

15:34 Iran zat waarschijnlijk achter twee moorden die in 2015 en 2017 in Nederland werden gepleegd. Dat schrijven ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer. Ze baseren zich op basis van informatie van de Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten.