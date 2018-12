Drie keer is scheepsrecht voor fluitiste

Gefeliciteerd. Hoe vond je zelf dat het ging? ,,Het ging best goed, maar ik merkte tijdens het spelen dat ik wel een paar foutjes maakte, die ik anders nooit maak. Ik hoorde de andere finalisten ook spelen en die deden het ook heel goed.” Hoe kwam je bij het Florence Concours terecht? ,,Het was de derde keer dat ik meedeed. De eerste keer deed ik met twee andere meiden mee, in een trio. Dat was een idee van onze muziekdocenten. Ik vond dat heel leuk. De eerste twee keer haalde ik de halve finale en nu de finale. Ik ben heel trots dat ik die gewonnen heb."

Speel je vaker voor publiek?

,,Ja. Ik heb een keer met een orkestenconcours meegedaan. De voorrondes waren in Leeuwarden en de finale was in de Doelen in Rotterdam. In de grote zaal. Toen wonnen we de tweede prijs.”



Gierden de zenuwen nu dan nog wel door je lijf?

,,Meestal ben ik van tevoren niet zo zenuwachtig. Vlak voordat ik moet spelen, komt dat wel een beetje. Maar als ik eenmaal speel, heb ik er eigenlijk vrij weinig last van. Soms heb ik wel een droge mond of juist te veel speeksel.”



Je hebt met de eerste plaats ook 1000 euro gewonnen. Weet je al wat je daarmee gaat doen?

,,Ik wil gaan sparen voor een nieuwe fluit. Je hebt daarin veel verschillende soorten. Goedkopere voor beginners en hele dure voor professionals. Die kunnen wel 10.000 tot 15.000 euro kosten. Ik denk dat mijn volgende fluit 2000 of 3000 euro gaat kosten.”