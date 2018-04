Drie maanden wachten op rijexamen

De beloofde wachttijd bij het CBR is zeven weken, maar zeker in grote steden duurt het meestal veel langer. Daarom neemt het bestuursorgaan op korte termijn maatregelen om de wachttijd te verlagen, zoals meer lessen in het weekend en de avonden. Camille, eigenares van rijschool De Ridder, heeft er weinig vertrouwen in. ,,We hebben deze belofte al zo vaak gehoord. Het probleem bestaat al jaren."

,,Zeker in de regio Den Haag is het verschrikkelijk", vertelt ze. ,,Rijswijk heeft momenteel zelfs de langste wachttijd van Nederland, vaak langer dan 2 maanden. We hebben net nog een examen ingepland met een leerling voor eind juni."

Examens opkopen

Het CBR wil ook de eis van minimaal een mbo-4 diploma verlagen naar een mbo-3 diploma om examinator te mogen worden. ,,Dat lijkt me geen probleem", vindt Miranda van rijschool Tempo. ,,Het verbaast mij juist dat zoveel mensen afgewezen worden bij het selectieproces tot examinator, terwijl we zo'n groot tekort hebben. Geef wat meer mensen de kans zou ik zeggen." Eenmansschooleigenaar Raymond is hier minder over te spreken. ,,Van de examinatoren die we hebben, zijn er zoveel niet goed in wat ze doen. Laten we niet meer onopgeleide mensen erbij gooien."

Het CBR heeft al 120 extra examinatoren aangenomen, volgend jaar komen er 120 bij. ,,Als er iets verandert, zijn we natuurlijk blij", zegt Camille. We willen leerlingen niet steeds teleurstellen. We sporen ze dan ook altijd aan om te klagen bij CBR."