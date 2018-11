Drie mannen opgepakt na bedreiging met wapen in woning

Bosjes

In de buurt van de woning in de Boekhorststraat werd later een vuurwapen in bosjes gevonden. De bewoner is later op de avond ook opgepakt, nadat zijn huis was doorzocht. Volgens een politiewoordvoerster is daar overigens niets gevonden. ,,Maar we hebben hem aangehouden omdat het is gebeurd in zijn woning en er sprake was van een vuurwapen. We willen weten wat er is gebeurd.”