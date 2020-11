Drie mannen overvallen avondwinkel, verdachten op de vlucht geslagen

Haagse dancescene sterft uit: ‘We worden niet serieus genomen’

12:02 Zijn er na de coronacrisis nog wel plekken in Den Haag waar gedanst kan worden? Het ziet er momenteel niet naar uit. Zo heeft technoclub Het Magazijn deze maand de deuren moeten sluiten. Ook de dansclubs PIP, The Grey Space in the Middle en Westwood verkeren in zwaar weer. Er blijft weinig over van het toch al karige aanbod aan clubs in de hofstad.