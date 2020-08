Drie medewerkers van Haagse zorginstelling verdacht van verduistering van ruim 3 miljoen euro

In het onderzoek naar de zaak is de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) gisteren samen met de recherche twee woningen in Den Haag binnengevallen. Ook is een bedrijfspand en een opslagbox doorzocht. ,,Bij de doorzoekingen van de twee woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag is administratie meegenomen”, laat het Openbaar Ministerie (OM) vandaag weten. ,,Daarnaast is er beslag gelegd op onroerend goed en waardevolle goederen zoals drie auto’s, sieraden en designertassen. Dit omdat misdaad niet mag lonen.”

Jaarrekeningen

De zorginstelling, die hulp aanbood aan mensen met psychische of psychiatrische problemen, ging in het najaar van 2018 failliet. ,,Het vermoeden is dat de verdachten tussen 2013 en 2018 met elkaar voor meer dan 3 miljoen euro hebben verduisterd bij de zorginstelling”, aldus het OM.



De organisatie kon na het faillissement niet de juiste administratie overhandigen aan de curator. ,,Dat is wel verplicht, want de curator moet de belangen van schuldeisers zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast werden de jaarrekeningen van de zorginstelling vermoedelijk valselijk opgesteld.”

Riant salaris

De medewerkers betaalden zichzelf een riant salaris en namen grote bedragen contant geld op. Ook declareerden de verdachten forse rekeningen bij de zorginstelling voor vermoedelijk de verbouwing van huizen van henzelf en familieleden en werd er voor meer dan een ton aan meubels afgeschreven. ,,Er werden achteraf valse facturen opgemaakt om de onttrekkingen te verantwoorden. Het vermoeden is dat de verdachten daarnaast te weinig belasting hebben betaald over de door hen genoten inkomsten.”

Een van de verdachte functionarissen is in 2016 een nieuwe zorgonderneming begonnen. ,,Deze onderneming wordt door de sociale recherche van de Gemeente Den Haag van zorgfraude verdacht.” Deze kwestie wordt ook meegenomen in het onderzoek.