Drie mensen overleden en 837 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van maandag 20 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 837 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 797. Ook zijn er drie overledenen in de Haagse regio geregistreerd met betrekking tot het coronavirus.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 431 besmette personen bij. In Delft kwamen er 72 besmettingen bij, in Zoetermeer 84 en in Westland 93.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 431

Rijswijk + 36

Wassenaar + 18

Voorschoten + 10

Leidschendam-Voorburg + 35

Delft + 72

Pijnacker-Nootdorp + 41

Zoetermeer + 84

Westland + 93

Midden-Delfland + 17

Landelijk

Het aantal positieve coronatests daalt nog altijd. Maar de daling gaat wel iets minder snel dan in de voorgaande dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen zondagochtend en maandagochtend 12.220 nieuwe gevallen. Voor een maandag is dat het laagste aantal sinds 8 november, ruim een maand geleden.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 2411 coronapatiënten. Dat zijn er 88 meer dan een etmaal geleden. Het is voor het eerst in een week dat de bezetting van Covidpatiënten in de ziekenhuizen stijgt.

De stijging komt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Daar liggen momenteel 1815 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 101 patiënten meer dan een etmaal geleden. Er werden 149 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of werden ontslagen nam de totale bezetting minder snel toe.

Het aantal opgenomen coronapatiënten op de intensive cares is afgelopen etmaal wel gedaald, met 13. In totaal houden nu 596 ernstig zieke mensen met Covid-19 een ic-bed bezet. Het is voor het eerst sinds 5 december dat er minder dan 600 coronapatiënten op de ic’s liggen.

Er werden van zondag op maandag 29 nieuwe Covidpatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er meer mensen overleden of de afdeling mochten verlaten, nam het totaal aantal bezette bedden toch af.

Verder in het coronanieuws

Ondernemers in nood durven geen coronasteun aan te vragen

Veel ondernemers in de door corona hardst getroffen sectoren zoals de horeca blijken geen gebruik te maken van de steunmaatregelen. Niet omdat ze het niet nodig hebben, maar omdat het lastig is om aan te vragen en omdat ze bang zijn dat ze uiteindelijk geen steun krijgen.

Een bingo met 85 zakenmensen, mag dat wel tijdens de coronacrisis?

Partners en leden van Business Netwerk Haaglanden (BNH) zitten dinsdagavond om 19.30 uur achter de laptop voor een zogeheten Merry Christmas online Evening. Na de traditionele kersttoespraak hebben we een wijnproeverij en een kerstbingo met ‘verbindende’ prijzen, vertelt Leonard van Spronsen aan de rubriek Golfbrekers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.