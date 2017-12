Drie miljoen bezoekers erbij in de binnenstad

De Haagse binnenstad trekt nu ruim 34 miljoen bezoekers per jaar. Dat aantal stijgt naar 37,5 miljoen in 2020, verwacht Revis. ,,Maar we zijn geen Amsterdam, het blijft gezellig.''



Er is één probleem: ruimte. Met nog altijd veel auto's en de fietsers die 'te gast zijn' in het voetgangersgebied is het geregeld heibel op straat. ,,Kijk naar de Grote Marktstraat. Het is niet dat er iedere dag gewonden vallen, maar er zijn veel irritaties tussen shoppers en fietsers.'' Of neem het kruispunt van het Spui en de Kalvermarkt: trams, auto's, fietsen en voetgangers gaan daar kriskras door elkaar, zonder duidelijkheid over wie wanneer mag. ,,Die gedeelde straten zijn op sommige plekken echt geen goed idee. Op het Spui stappen we daar vanaf. We gaan veel duidelijker markeren wie waar moet rijden en lopen.''



Volgens Revis is Den Haag een wandelstad. ,,De auto is al langzaam naar de randen van de binnenstad gegaan en parkeren moet ondergronds. En nu moeten we de fiets nog beter inpassen. Parkeer dat ding en ga wandelen! Je gaat toch niet fietsen door de Spuistraat of de Hoogstraat!?''