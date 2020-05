Drie nieuwe doden in Den Haag: Lees het coronanieuws in een paar minuten bij

UpdateDagelijks praten we u bij over de huidige stand van zaken in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven op straat er uit? Dit is de update van dinsdag 26 mei.

• In de afgelopen 24 uur zijn in Den Haag twee patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Daarmee komt het totaal aantal ziekenhuisopnames in Den Haag op 311. In Zoetermeer werd één persoon in het ziekenhuis opgenomen. In de omliggende gemeentes kwamen er geen ziekenhuisopnames bij. Dat meldt de RIVM vandaag. Zie het overzicht hieronder:

Ziekenhuisopnames (tot en met 26 mei) • Den Haag 311

• Rijswijk 34

• Wassenaar 8

• Voorschoten 9

• Leidschendam-Voorburg 20

• Delft 38

• Pijnacker-Nootdorp 23

• Zoetermeer 51

• Westland 58

• Midden-Delfland 4

• In Den Haag werden de afgelopen 24 uur drie nieuwe sterfgevallen gemeld. In de andere omliggende gemeentes bleef het aantal doden gelijk. Het aantal doden in regio Den Haag is hiermee gestegen naar 341. Bekijk hieronder het overzicht:

Overleden patiënten (tot en met 26 mei) • Den Haag 215

• Rijswijk 22

• Wassenaar 12

• Voorschoten 10

• Leidschendam-Voorburg 14

• Delft 12

• Pijnacker-Nootdorp 15

• Zoetermeer 12

• Westland 29

• Midden-Delfland 0

• Bij verzorgingstehuis Tabitha in Den Haag is een bewoonster (88) vorige week op een stoel tussen vuilnis gezet om haar dochter te kunnen ontmoeten. Door de coronamaatregelen is het allemaal lastig, dat begrijpt de dochter wel. ,,Maar dit gaat echt te ver.” Lees hier het verhaal.