Drie nieuwe sterfgevallen in Den Haag en omstreken: Lees het laatste coronanieuws bij

• Het aantal coronapatiënten dat in Den Haag in het ziekenhuis is opgenomen, is sinds gisteren met drie personen gestegen naar 297. Verder kwamen er in de omliggende gemeenten geen extra gevallen bij. In totaal gaat nu in Den Haag en omstreken om 537 coronapatiënten die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn.

• Het aantal sterfgevallen is in Den Haag in 24 uur tijd met 1 persoon gestegen naar 198 personen. Ook in Voorschoten is 1 sterfgeval bijgekomen, in totaal gaat het hier nu om tien sterfgevallen. Daarnaast is er in Rijswijk 1 sterfgeval bijgekomen, hier gaat het nu in totaal om 21 sterfgevallen. In totaal gaat het nu in Den Haag en omstreken om 320 sterfgevallen.