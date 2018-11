Drie overvallers moeten vluchten voor kickbokster Beppie

Dát had ze eigenlijk niet moeten doen, besefte ze direct. Want voor haar stond een grote kerel met zijn hoofd naar beneden gebogen. ,,Hij zei alleen: ‘Ik wil naar binnen’. En hij begon te trekken aan mijn shirt.’’ In een flits zag ze nog twee andere mannen staan. ,,Met bivakmutsen op. En een mes.’’ De tengere moeder hield zich intuïtief met haar handen vast aan de deurpost. ,,Ik werd half naar buiten getrokken en besefte dat ik een klap moest incasseren. Daarna zou er een moment voor mij komen, wist ik, door mijn sport. Ik dacht: ‘Ik moet iets raken: kort en krachtig’.’’



Dat moment kwam, en hard ook. Want Beppie deelde een paar snoeiharde trappen uit, vol in het kruis en in de milt. ,,Een van hen kreeg geen lucht meer en ze renden daarna hard weg.’’ De Haagse deed snel de deur weer dicht. ,,En ik heb direct mijn moeder en mijn zus gebeld .Zij belden de politie. Die was er heel snel.’’



Pa (een oud-bokser met de bijnaam Kleine Snelle, red.) en ma Vermeer zijn trots op hun dochter: een échte stoere chick. De politie heeft een sporenonderzoek gedaan. Beppie, die sinds enige tijd tijdelijk logeert in het huis van een 86-jarige bekende, vermoedt dat het trio het wellicht op die kwetsbaardere man had gemunt. Goed dat ik thuis was en niet hij, zegt ze.



