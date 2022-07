Drie personen aangehouden na vechtpartij aan Jan Luykenlaan

Een groot gedeelte van de straat is vervolgens afgezet met linten. Ook zijn er pylonnen neergezet bij bebloede zakdoekjes die op straat lagen. Eén persoon raakte bij het incident gewond. Het slachtoffer is door medewerkers van de ambulance ter plaatse behandeld. De politie heeft vervolgens drie personen aangehouden. Zij zitten vast en worden gehoord.

Getuigen

Over de toedracht van de vechtpartij is nog niets bekend. De recherche onderzoekt het incident en komt graag in contact met getuigen. Mensen die iets gehoord of gezien hebben kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem een tip achterlaten kan ook via 0800-7000.