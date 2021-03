Drie personen overleden en 260 besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

column Na een jaar corona voelde het als vreemdgaan, die spontane knuffel

6:15 Ik kreeg gisteren van iemand - die mij weliswaar dierbaar is, maar die niet in mijn bubbel zit - spontaan een flinke knuffel. Ik schrok me dood. Het voelde als vreemdgaan. Zover is het gekomen, na een jaar coronacrisis.