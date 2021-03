Drie personen overleden en 382 besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van maandag 15 maart.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 382 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 370.



In Den Haag kwamen er 200 besmette personen bij. In Delft 40, in Westland 28 en in Zoetermeer 31.



Een Delftenaar en twee Zoetermeerders zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 200

Rijswijk + 14

Wassenaar + 5

Voorschoten + 6

Leidschendam-Voorburg + 29

Delft + 40

Pijnacker-Nootdorp + 22

Zoetermeer + 31

Westland + 28

Midden-Delfland + 7

Landelijk

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn er in heel Nederland 5549 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan op eerdere maandagen. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.884 meldingen van positieve tests. Dat zijn gemiddeld 5555 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 18 januari.

Verder in het coronanieuws

Hoe waarschijnlijk is relatie tussen complicatie en AstraZeneca

Sinds vanochtend wordt er in Nederland niet meer geprikt met het AstraZeneca-vaccin. Wat is er precies aan de hand, over welke mogelijke complicatie hebben we het en voor wie heeft dit gevolgen? Een aantal prangende vragen en antwoorden op een rij.

Vaccinatiecampagnes en coronaboetes

De WHO laat weten het belangrijk te vinden dat de vaccinatiecampagnes doorgaan zodat we levens kunnen redden en ernstige ziektes door het virus kunnen tegengaan. De politie heeft afgelopen week 5837 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. Lees alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis in het liveblog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.