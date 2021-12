Drie personen overleden en 813 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van (..)

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 813 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 881. Daarnaast zijn er de afgelopen 24 uur ook drie overledenen in de regio geregistreerd met betrekking tot het coronavirus.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 349 besmette personen bij. In Delft kwamen er 100 besmettingen bij, in Zoetermeer 73 en in Westland 87.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 349

Rijswijk + 45

Wassenaar + 22

Voorschoten + 16

Leidschendam-Voorburg + 52

Delft + 100

Pijnacker-Nootdorp + 48

Zoetermeer + 73

Westland + 87

Midden-Delfland + 21

Landelijk

Het aantal coronabesmettingen neemt nog steeds af. De daling stokte woensdag even toen het gemiddelde aantal positieve tests vrijwel gelijk bleef. Maar sinds donderdag gaat de afname verder.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 12.517 meldingen van positieve tests. Het aantal coronabesmettingen lag een week eerder aanzienlijk hoger. Op die vrijdag werden er ruim 15.000 besmettingen bevestigd.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 41 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.

Verder in het coronanieuws

Lange rijen voor supermarkten, slagers en bakkers in aanloop naar kerst: ‘Dit is complete chaos’

Winkelmandjes vol, ellenbogen gereed en mondkapjes op: vanavond is kerstavond, en feestvierend Den Haag en Zoetermeer zijn er klaar voor. We zijn aanbeland bij onze tweede ‘coronakerst’, en met alleen de essentiële winkels open, lijkt het kerstdiner even belangrijker dat het virus.

Horeca hinkt op twee kerstgedachten: wel of geen diner aan huis?

Veel horecaondernemers vragen zich deze kerst meer dan ooit af hoe ze het hoofd nog boven water kunnen houden. Sander Arkenbout en Tolis Kitsos doen het ieder op hun eigen manier.

Ziekenhuizen ‘enigszins stabiel’ de kerstdagen in: ‘Maar het blijft spannend’

De intensive cares van de ziekenhuizen in Den Haag en omgeving liggen nog steeds vol met coronapatiënten, maar op de ‘gewone’ afdeling met Covid-patiënten is de drukte momenteel behapbaar na wekenlang opschalen. De ziekenhuizen gaan daardoor enigszins stabiel de kerstdagen in. Maar met de omikronvariant op de loer blijft het spannend.

Van heinde en verre trekken bezoekers naar de Haagse markt: ‘Hier kunnen we nog wel shoppen’

Ze komen uit alle hoeken van het land. Rotterdam, Brabant, maar ook Arnhem en Aalsmeer. Sinds bekend werd dat de Haagse markt open is, lopen er opvallend veel bezoekers van buiten Den Haag. Niet gek, omdat het bijna de enige plek is in het land waar je nog lekker kan shoppen. ,,We hebben er wel 1,5 uur voor moeten rijden, maar het was het waard.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.