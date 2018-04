Drie personen overvallen pakketbezorger Treubstraat

'Ook met littekens ben ik een mooi persoon'

19:55 Vanwege haar reuma en haar depressie kwam ze in een rolstoel terecht. En daar kwamen nog borstkanker en chemotherapie bij. En toch is Paula van den Berg (50) geen zielig poppetje, dat in een hoekje zit. Dankzij gezonde voeding, beweging en zwemmen in zee vond de alleenstaande moeder uit Voorburg haar plezier in het leven terug.