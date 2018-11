Drie piano-grootheden zetten Kurhaus letterlijk in schijnwerpers

Al spelend zetten de drie pianisten een videoanimatie op het Kurhaus in werking en regisseren zij de projectie. Jan Vayne presenteert zijn schouwspel op donderdag 6 december van 19.00 uur tot 20.00 uur, Wibi Soerjadi een dag daarna van 20.00 uur tot 20.40 uur en Cor Bakker speelt op zaterdag van 20.00 uur tot 20.30 uur en van 21.00 uur tot 21.30 uur.



Het virtuele schouwspel maakt deel uit van The Hague HighLights, een reeks lichtevenementen in november en december voor het jubileumjaar Feest aan Zee. In datzelfde kader vindt diezelfde zaterdag ook de Scheveningen Light Walk plaats. Die avond zijn er LED-showacts, een ijsbeeldenexpositie en een schaats- en roetjsbaan. Ook zijn het reuzenrad en Holland Casino die avond geopend.



