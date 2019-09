Drie puzzelstukken moeten bij HBS nog op hun plek vallen

Kamerprij­zen in Den Haag gestegen tot gemiddeld 473 euro per maand

10:32 Studenten die een kamer willen huren in Den Haag, moeten flink in de buidel tasten. Voor een onderkomen moet momenteel gemiddeld 473 euro per maand worden neergelegd. Dat is 6,2 procent meer dan in 2018, blijkt uit cijfers van het grootste landelijke (ver)huurplatform Kamernet.nl.