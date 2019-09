Drie slachtoffers van gewelddadige beroving Erasmusweg geslagen en gestoken met mes

De drie jongens zaten op een bankje in de bosjes langs de Erasmusweg toen er plotseling twee onbekende mannen op hen afliepen. Het drietal werd door de twee mannen met geweld beroofd van een telefoon. De slachtoffers vingen daarbij rake klappen op en één van hen werd door een verdachte met een mes gestoken. Hij raakte zodanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De verdachten zijn weggevlucht in de richting van de Ambachtsgaarde.

De slachtoffers hebben aangifte gedaan van de gewelddadige beroving, waarna de politie een onderzoek is gestart. Ze zijn op zoek naar getuigen die meer weten over het incident. De verdachten waren ongeveer 18 jaar oud en droegen witte bandana’s. Beide mannen waren licht getint en donker gekleed. Een van hen droeg een groene jas en de andere een grijze jas.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!