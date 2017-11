Drie talenten geëerd met Piket Kunstprijs

De prijzen, bestaande uit een geldbedrag van 8.000 euro en een beeldje, worden sinds 2014 jaarlijks uitgereikt. Naamgever is de in 2011 overleden Frederik Piket, voormalig jurist en politicus. Zijn nalatenschap is bedoeld om 'het artistieke klimaat in de regio Haaglanden te bevorderen en ondersteunen'. Tot de eerste winnaars in 2014 hoorde de danser Joshua Junker, die de prijs besteedde aan een balletstudie in Londen en inmiddels is doorgedrongen tot de jongerengroep van de Royal Ballet in Londen.

Bram Suijker liet in de categorie toneel zijn eveneens genomineerde jonge collega's van het Nationale Theater Vanja Rukavina en Sallie Harmsen achter zich. Vorig seizoen was Suijker te zien in de jongerenproductie Lord of the Flies, momenteel maakt hij furore in Het verzamelde werk van William Shakespeare. Vooral de laatste rol heeft de jury overtuigd. 'Hij is vanaf het eerste moment volop aanwezig en neemt het publiek mee, maar hij kan ook goed doseren', aldus het rapport.

Rijpheid

Astrid Boons maakte indruk met het duet Rhizoma, waarin zij volgens de jury 'een ongewone rijpheid toont als beginnend choreograaf'. De afgelopen weken was Boons met nieuw werk te zien op het talentenfestival Here And We Now in theater Korzo.

De op Mauritius geboren schilder Julien Guettab krijgt de prijs voor zijn 'dromerig en nauwkeurig, bijna meditief, maar ook expliciet werk'. De juryleden zeggen betoverd te zijn door de kleine, intieme aquarellen en tekeningen van deze kunstenaar.