Drie tieners aangehouden voor ernstige mishandeling

Zoetermeer­se militair schrijft boek over missies: ‘Oorlog in de operatieka­mer’

13:01 De Zoetermeerse Maaike Hoogewoning (37), moeder van twee kinderen in Rokkeveen, stapt geregeld in een heel andere wereld: die van militair operatieassistente. Maximaal drie maanden werkt ze dan onder vaak zeer moeilijke omstandigheden in bijvoorbeeld Afghanistan. Onlangs kwam over haar leven het boek Oorlog in de operatiekamer uit.