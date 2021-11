Drie tieners aangehouden voor gooien stoeptegel van brug op auto, bestuurster kwam met de schrik vrij

Golfbrekers Bruidspa­leis maakt van alles mee: van huwelijken die vier keer worden verzet tot volgende maand al trouwen

Niets is onzekerder dan in coronatijd een bruiloft plannen. Maurice Borsboom van bruidsjurkenwinkel het Bruidspaleis in Den Haag vertelt dat de branche zich in een gekke tijd bevindt, maar ze maken er alsnog een feestje van voor hun klanten. Want uiteindelijk gaat het wel om de bruid en bruidegom, corona of niet.

29 november