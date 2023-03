Drie tieners die verdacht worden van doodsteken snackbarhouder Wei in april voor de rechter

mogelijk gefilmd Chinese snackbar­hou­der had vlak voor fatale steekpar­tij confronta­tie met verdachte meisjes

Voorafgaand aan de steekpartij waarbij snackbarhouder Wei Chen om het leven kwam heeft er een confrontatie tussen de twee verdachte meisjes en het slachtoffer op een parkeerplaats plaatsgevonden. Kort na die confrontatie werd de 39-jarige man even verderop mishandeld en neergestoken. De politie vermoedt dat de fatale steekpartij in Den Haag is gefilmd.