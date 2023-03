Drie tieners die worden verdacht van doodsteken snackbarhouder Wei in april voor de rechter

Update Minderjari­gen bij dodelijke steekpar­tij Den Haag verdacht van doodslag

De drie minderjarige verdachten van de dodelijke steekpartij in Den Haag van vrijdag 28 januari zijn dinsdag voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Het OM in Den Haag verdenkt hen van doodslag. Het voorarrest van de verdachten is opnieuw verlengd, ditmaal met dertig dagen. Bij de steekpartij kwam de 39-jarige snackbareigenaar Wei Chen om het leven.