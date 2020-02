Drie tieners opgepakt voor meerdere overvallen en diefstal van scooters

Man (58) kijkt live op telefoon mee hoe onbekende inbreekt in zijn woning

25 februari Het zal je maar gebeuren: je bent niet thuis, maar krijgt toch een melding dat er iemand in je huis is. Het overkwam een 58-jarige man uit Leidschendam in januari. Hij kon live meekijken toen een inbreker zijn woning aan de Landscheidingsstraat in Leidschendam binnendrong. In opsporingsprogramma Team West werden vanavond beelden getoond.