Drie ton voor vermindering lerarentekort

Middelbare scholen in Den Haag hebben grote moeite om docenten te vinden, met name voor de moderne talen en bètavakken. Daarbij komt dat de uitval van net afgestudeerde docenten in de eerste jaren groot is. Het werk blijkt in de praktijk zwaarder dan verwacht.



Die uitval is deels te voorkomen als studenten sneller in aanraking komen met de praktijk en goed worden begeleid. Dat laatste klinkt makkelijker dan het is. Scholen zitten te springen om docenten in spe, maar hebben vaak niet de mankracht om hen goed te begeleiden. Die begeleiding moet aan strenge eisen voldoen, anders mag je van de overheid geen opleidingsschool zijn.



Zo’n zestien scholen in Den Haag en omgeving kregen eerder al geld van het rijk om docenten intern op te leiden. Er kunnen echter geen nieuwe scholen bij. ,,De pot is leeg’’, zegt onderwijswethouder Saskia Bruines (D66). ,,We weten niet wanneer de regeling weer wordt opengesteld.’’



Ze wil daar niet op wachten en trekt de gemeentelijke beurs. Dankzij de subsidie van 3 ton per jaar kunnen vanaf het nieuwe schooljaar tientallen studenten extra intern worden opgeleid. De regeling loopt tot 2022. Het gaat om het Segbroek College, Roemer Visscher College, ’s Gravendreef College, Heldring College, Gymnasium Sorghvliet en Corbulo.