Drie uur lang friet voor 50 cent vanwege jubileum

Haagse politie gebruikt bijna twintig procent minder geweld

10:27 Het gebruik van een wapenstok, pepperspray. Een vuurwapen of fysiek geweld. Dat wordt steeds minder gebruikt in de politie-eenheid Den Haag. Afgelopen jaar zelfs bijna twintig procent minder dan in 2016. Daarmee is het aantal keren dat agenten geweld moesten gebruiken in Den Haag opmerkelijk meer gedaald dan vergeleken met de rest van Nederland.