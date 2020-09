Drie verdachten in merkfraude-onderzoek, waarbij ex-man van Barbie betrokken is, zitten nog vast

Ex van Barbie verdachte in grootscha­li­ge zaak met vervalste merkkle­ding, vier aanhoudin­gen

11 september De FIOD heeft vandaag drie Hagenaars en een man uit Monster aangehouden in een onderzoek naar grootschalige handel in goederen met vervalste merken. Een van de verdachten in de zaak is realityster Michael van der Plas, de ex-man van Samantha ‘Barbie’ de Jong.