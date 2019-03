Drie verdachten opgepakt voor branden en vernielingen L’dam-Voorburg

Inval

Eerder berichtten we dat de politie zaterdagmiddag een woning binnenviel in het kader van het onderzoek naar de vernielingen en autobranden in Voorburg, maar toen kon de politie nog niets zeggen over aanhoudingen. De inval was in een portiekwoning aan de Van Everdingenstraat. Een onderzoeksrechter was bij de huiszoeking aanwezig. Er is een auto, een lichtgrijze Seat, in beslag genomen.



De laatste weken wordt Leidschendam-Voorburg geteisterd door vernielingen en autobranden. Zo stond er vorige week op de Prins Bernhardlaan een haspelwagen in brand en werden er brievenbussen opgeblazen. In de weken daarvoor zijn veel voertuigen in vlammen opgegaan. Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg heeft samen met de politie een team samengesteld dat er voor moet zorgen dat het weer veilig wordt in de gemeente.



