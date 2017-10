Drie weken griezelen in Kijkduinpark

Hoe eng gaat het worden?

,,Best wel spannend. Die eerste avond gaan we aan de hand van Doortje, het personage uit het verhaal de Wizard of Oz, 'op doorreis' en komen we langs allerlei enge dingen. Het hele park is aangekleed met pompoenen, spinnenwebben en griezels, tot het buffet aan toe.''

Ik ben best wel een schijterd.

,,Dan kun je beter 's middags komen. Maar voor kinderen vanaf 12 jaar die niet snel bang zijn is het 's avonds het leukst, tussen 20.00 en 21.00 uur. Volwassenen zijn ook welkom.''

Vonden jullie één dag Halloween niet genoeg?

,,We willen wat leuks doen als kinderen in Nederland en België herfstvakantie hebben en ze hebben niet allemaal in dezelfde week vakantie.''

Doen jullie dit voor het eerst?

,,Nee, vorig jaar vierden we ook Halloween. Er zijn meer evenementen waar we mee uitpakken. Behalve dat we een prima verblijf bieden, willen we ook steeds meer een beleving bieden met leuke activiteiten.''

Als ik niks heb met Halloween, kan ik er dan nog aan ontkomen?

,,Je kunt sowieso heerlijk vertoeven op het park, maar je zal er altijd wel iets van meekrijgen. In totaal hebben we 10.000 pompoenen besteld voor de parken die Halloween vieren. Maar niet alles is eng, hoor. Er zijn ook dingen te doen als pompoenen uitsnijden en snoepjes zoeken. Gasten vinden het leuk. Er zijn gasten die speciaal boeken vanwege dit evenement.''