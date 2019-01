Drie wijken in Rijswijk als eerste van gas af

Begonnen wordt in de wijken Ministerbuurt en Te Werve. In de Ministerbuurt wordt samen met woningcorporaties en andere woonpartners onderzocht of de eerste stappen kunnen worden gezet richting een groot warmtenet in de toekomst. ‘Dat doen we door klein te beginnen en organisch door te groeien naar omliggende wijken, zodat de massa gecreëerd kan worden om op termijn aan te sluiten op de leiding door het midden of geothermie’, staat in de Energievisie. In Te Werve wordt gekeken of er mogelijkheden zijn voor een warmtevoorziening met oppervlaktewater gecombineerd met een warmte- en koudeopslag en een buurtwarmtepomp.



De Strijp is als derde wijk aan de beurt om te beginnen met een aanpak om all-electric of andere lage temperatuurconcepten vorm te geven. ,,Daarbij gaan we met zoveel mogelijk particulieren gefaseerd de overstap maken naar aardgasvrij. Hierbij werken we actief samen met een bewonersgroep.”



Rijswijk, een stad met veel hoogbouw, is volgens het college uitermate geschikt voor een collectieve warmtevoorziening.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!