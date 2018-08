Drie woningen ontruimd na brand in woning Willem de Zwijgerlaan

Schurk duikt na een jaar vermissing opeens op bij autoverko­per

20:03 De kat Schurk die al meer dan een jaar vermist was, is weer thuis. Het dier liep gisteren uit het niets binnen bij een Mercedesdealer op het Forepark in Leidschendam en werd door de Dierenambulance herenigd met zijn gezin.