Drie woningen ontruimd na mogelijk instortingsgevaar

Telefoon met mogelijk belangrijk bewijs moordonder­zoek is kwijt

12:51 De politie is een telefoon kwijt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag in april dit jaar. De telefoon was niet van de 20-jarige verdachte Mustaf S. uit Rotterdam, maar zou mogelijk toch belangrijke gegevens bevatten over de schietpartij.