Dries is een échte Transvaler: ‘Volks, met het hart op de goeie plek’

Interview Dwarse Chris Oomen blijft tegen­draads: ‘Ben er toe in staat om Bronovo weer als ziekenhuis te laten functione­ren’

6 september Het afdragen van de broeken van zijn broers was het lot van de jonge Chris Oomen. En toen de eerste miljoenen op zijn bankrekening stonden, leefde de grote baas van zorgverzekeraar DSW weinig anders. Een interview over zijn niet aflatende dwarsheid aan de hand van de klassieker Oh oh Den Haag, mooie stad achter de duinen. Als eerste in een onregelmatig verschijnende reeks.