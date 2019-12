Dries Weber was bij leven al een legende in Haagse voetbalwereld

Dries Weber was een legende in de Haagse voetbalwereld. Als roodharig jongetje dat opgroeide in Transvaal, en voetbalde bij RAVA, moest hij het niet hebben van zijn techniek, maar van zijn inzet in het veld. Die inzet had-ie. Niet alleen in de sport. Terwijl Dries naam maakte als uitgesproken en betrokken vrijwilliger in diverse Haagse sportbesturen, was hij ook op andere terreinen actief.