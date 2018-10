Drietal slaat op de vlucht na mislukte woningoverval met wapen in Den Haag

Video Arrestant uit ambulance gezet na bedreigen medisch personeel

11:46 Een gearresteerde man is vannacht uit een ambulance gezet nadat hij het medisch personeel dat hem aan het verzorgen was bedreigde. Dit gebeurde in de buurt van de Grote Markt. De man is vervolgens op de achterbank van een politieauto naar het nabijgelegen politiebureau gebracht.