Drietal verdwijnt alsnog achter de tralies

Een van de mannen was voorwaardelijk op vrije voeten, maar hield zich niet aan de gemaakte afspraken en zal dus weer achter de tralies moeten. De 33-jarige Hagenaar heeft nog een celstraf van drieënhalf jaar openstaan. Hij werd opgepakt in de Boekhorststraat.

Gisteren werd ook nog een 25-jarige Hagenaar in de boeien geslagen die nog een gevangenisstraf van 129 dagen uit te zitten heeft. Die kreeg hij opgelegd in verband met een veroordeling voor ontvoering en afpersing. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en hield zich schuil, maar kon op het winkelplein aan de Stede in Den Haag alsnog in de kladden worden gegrepen.