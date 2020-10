Drievliet-medewerker over aanranding van jonge meisjes: ‘Alleen maar een beetje gekieteld’

OM krijgt zaak dubbele moord Delfgauw niet rond, vraagt vrijspraak

12:08 De inmiddels al zeven jaar lopende zaak over de moord op twee Colombiaanse mannen is niet rond te krijgen. Frustrerend, geeft de officier van justitie direct toe, maar het is niet gelukt om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de dood van de mannen. Hun lichamen werden in stukken gehakt en verpakt in vuilniszakken teruggevonden in een sloot bij Delfgauw. De reden voor de liquidaties zou een mislukte drugsdeal zijn.