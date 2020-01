Drijvend clubgebouw gaat toegang tot haven Jachtclub Scheveningen bewaken

Momenteel wordt hard gewerkt aan de betonnen basis van het gebouw bij woonarkenbouwer de Blauwe Wimpel in Amsterdam. ,,Begin april gaat die bak via Enkhuizen over de zee naar Scheveningen, waar wij hem verder gaan afbouwen tot drijvend clubhuis'', stelt Hein Herpers van Verbakel Bouwbedrijf.

Hij verwacht dat het project in september of oktober is afgerond. ,,Het is echt een uniek project. We maken woningen, hotels en appartementencomplexen, maar zo'n drijvend gebouw, dat hebben we nog niet eerder gedaan.''