Drijvende oase in duingebied bij Kijkduin

D66 bang voor tekort aan opvang voor 'bijthonden'

7:04 Het Haagse stadsbestuur wordt er door D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf op gewezen dat er een tekort is aan opvangplaatsen voor hoogrisico-honden in de Haagse dierenopvang. Volgens Van der Werf is er een wachtlijst van maar liefst twintig honden, en dat is te lang.