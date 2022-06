Drillrapper krijgt kogel in gezicht en Leo stopt met bekend ADO-café: dit zijn onze meest gelezen verhalen

top 10De 17-jarige jongen uit Delft is dinsdag in zijn hoofd geschoten bij een schietpartij in Zoetermeer en na een reeks van incidenten stopt Leo met zijn bekende ADO-café. Dit zijn onze meest gelezen verhalen van afgelopen week.

Drillrapper (17) krijgt kogel in gezicht na jarenlange achtervolging door rivalen

De tiener die dinsdag in Zoetermeer in zijn hoofd is geschoten, wordt al jaren achternagezeten. Het begon nog onschuldig met het jatten van een schoen, vooralsnog eindigt het met een schot in zijn gezicht. De 17-jarige Delftenaar is verwikkeld in een al jaren durende ruzie tussen twee rivaliserende groepen uit Den Haag en Delft.

Bijna 50 jaar later vertelt informant over moord op Marjo (17)

Marjo Winkens verdween onverklaarbaar in september 1975. Zeventien jaar was ze. Sindsdien geen spoor meer van haar. Het laat de Haagse oud-rechercheur Peter Staal niet los. Hij wil het lichaam van Marjo Winkens vinden. En denkt dat de oplossing in Den Haag ligt.

Relschoppers ontsieren beslissingsduel ADO: ‘Het was eng, ook al tijdens de wedstrijd’

Doorgewinterde hooligans die zonder enige hinder het veld oplopen en de doorgaans vreedzame supporters van Excelsior bestoken met een lawine aan vuurwerk. De Rotterdammers kunnen geen kant op als de ADO-supporters hun frustraties over de gemiste promotie naar de Eredivisie botvieren.

Beroofd, op hoofd geslagen en nu vernielde ruit: Leo stopt met zijn bekende ADO-café

Genoeg is genoeg. Na een zoveelste incident in zijn zaak stopt Leo Dommanschet met zijn Leo’s Koffiehuis in de Haagse wijk Laak. Een beschadigde ruit na het verlies van ADO Den Haag gisteravond tijdens de promotiewedstrijd tegen Excelsior is de druppel. ‘Ik heb er geen woorden voor.’

In het chique Wassenaar koop je een luxe villa nog ónder de vraagprijs

Overbieden in de jacht op een koopwoning is sinds vorig jaar de normaalste zaak van de wereld. Behalve in villadorpen als Blaricum en Wassenaar. Daar worden huizen nog ‘ouderwets’ onder de vraagprijs verkocht. Hoe is dat te verklaren?

Ytim (18) had seks tegen haar wil: ‘Hij bleef net zo lang vragen tot ik ja zei’

Ytim Engelaar (18) is slachtoffer van seksueel geweld. Het waren geen ‘oude vieze mannen in steegjes’, maar leeftijdsgenoten in een vertrouwde omgeving die geen genoegen namen met haar nee en - misschien zelfs onbewust - over haar grenzen gingen. Volgens de Haagse schort het aan de juiste seksuele voorlichting op scholen.

Handscanner leidt naar winkeldief

Als vakkenvullers van de Albert Heijn een lege winkelwagen en een handscanner aantreffen, blijkt dat er is gestolen uit de supermarkt. Een man, die op beveiligingscamera’s is vastgelegd, heeft even daarvoor voor ruim 200 euro aan vlees en chocolade gestolen.

Herrie op het water wordt aangepakt, maar de echte ergernis zijn ‘de piemeltjes’

Met bonkende geluidsboxen over de Westlandse wateren varen is er niet meer bij. Om de overlast van zuipschuiten in te perken, mag op veel vaarwegen geen muziek meer gedraaid worden. Liefhebbers van de ‘Westlandse vaarcultuur’ vinden de maatregel veel te ver gaan.

CNV: ‘Grof misbruik’ gemaakt van Oekraïense werknemers in kassen, ‘zelfs met deportatie bedreigd’

Een Westlands tuinbouwbedrijf maakt op grove wijze misbruik van de kwetsbare positie van jonge, veelal vrouwelijke, werknemers uit Oekraïne. Die aantijging doet CNV Vakmensen. Het gaat om dertig werknemers die onlangs aan de slag zijn gegaan bij plantenkwekerij Vreugdenhil Bulbs & Plants in het Westlandse dorp ’s-Gravenzande.

Mariyanne verspilt geen druppel

Als de was van Mariyanne Voets draait, laat zij het water niet afvoeren maar komt het via een slang in grote emmers terecht. Een wasbeurt is goed voor 50 liter, die de Haagse vervolgens weer gebruikt om het toilet door te spoelen.

