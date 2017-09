Dringen voor plekje op gewilde school

Duizenden Haagse ouders kruipen de komende maanden met hun kind uit groep 8 om de tafel om zich te buigen over hun favoriete middelbare school. Een voorbereiding die dit jaar een stukje pittiger is dan andere jaren. Het aanmeldsysteem voor het voortgezet onderwijs gaat in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg volledig op de schop.

Teruggefloten door staatssecretaris Sander Dekker (VVD), die het oude systeem als onwettig bestempelde, hebben de schoolbesturen een nieuwe procedure bedacht.

En dat heeft behoorlijk wat consequenties. Zo mogen leerlingen zich straks op een ongelimiteerd aantal scholen inschrijven.

Lijstje

,,Ze moeten een lijstje invullen met daarop de school van eerste voorkeur’’, zegt Peter Lamers van BOVO, de organisatie die toeziet op de overstap van achtstegroepers naar het voortgezet onderwijs. ,,Het is daarnaast belangrijk om daaronder minimaal drie andere scholen te vermelden. Als een leerling door loting niet op de school van eerste voorkeur komt, proberen we hem namelijk op z’n tweede keus te plaatsen. En als dat ook niet lukt op een andere school van zijn voorkeur.’’

Een andere belangrijke wijziging is het loslaten van de ‘postcodes’. ,,Voorheen kregen kinderen voorrang op een school in de eigen buurt. Dat is nu geschrapt. Iedereen maakt nu evenveel kans op toelating, ook als je in Delft of Westland woont.’’

Run

Hij erkent dat dit nieuwe systeem tot een nog grotere run op de populaire scholen kan leiden. ,,Maar of dat in de praktijk ook zo uitpakt, kan ik nu nog niet voorspellen. We moeten afwachten wat de gevolgen zijn van de nieuwe procedure.’’