Drink vandaag gerust een glas op onze vrijheid - maar doe het 8 mei zeker nog een keer

Van Wieg tot Graf Patrick was al een trotse vader en succesvol­le ondernemer, toen hij z’n buurvrouw leerde kennen

Hij was een deskundige bouwkundige, een enthousiaste ondernemer en ook een knappe gozer. Dat laatste wist hij wel, maar hij liep nooit naast zijn schoenen. Toen hij in een witte smoking, op huwelijksreis in de Caribbean, door de ene na de andere giebelende dame werd aangesproken alsof hij een filmster was, werd hij zelfs een beetje ongemakkelijk. Gelukkig had hij een mooie bruid om stevig vast te houden. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Patrick Klein (24 oktober 1969 – 13 april 2023).