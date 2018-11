Drinkwater goedkoper, maar rekening hoger door stijging btw

Volgens Dunea betaalt de klant vanaf 1 januari 2019 voor duizend liter drinkwater 0,98 euro (exclusief btw). Vorig jaar was dat nog 1 euro. Door de btw-stijging betalen klanten echter volgend jaar in totaal 1,07 euro, een cent meer dan in het jaar daarvoor.



Dunea berekende dat een huishouden met een verbruik van 150 m3 per jaar ongeveer 8 euro meer betaalt op de periodeafrekening. ,,Veel klanten gaan onder de streep iets meer betalen, ondanks de dalende waterprijs” volgens directeur Wim Drossaert. ,,Dat komt doordat btw niet alleen over het drinkwaterverbruik wordt berekend, maar over alle onderdelen van de waterrekening”, legt hij uit. ,,Met de stijging van de btw naar 9 procent bestaat in ons leveringsgebied een waterrekening gemiddeld voor 33 procent uit belastingen.”