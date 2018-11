Drinkwater goedkoper, maar rekening toch hoger door stijging btw

Hagenaar weer veroor­deeld voor potloodven­ten in zwembad Zuiderpark

15:34 Hagenaar Gerrit van S. (58) is ook vandaag, in hoger beroep en ondanks zijn ontkenning, door de politierechter veroordeeld voor potloodventen in het kinderbadje van het Haagse Zwembad het Zuiderpark. Net als vorig jaar, want toen kreeg de man al een voorwaardelijke boete van 250 euro wegens schennis van de eerbaarheid.