Droeftoeters kun je van alles verwijten, maar níet dat het ze aan daadkracht ontbreekt

Beveiliger moet indringers uit kwetsbare Japanse Tuin in Clingen­dael houden

De Japanse Tuin in Clingendael blijft voorlopig gesloten, maar er is heel wat nodig om bezoekers ook écht buiten de houten poorten te houden. Er is al camerabewaking, daarnaast loopt er nu ook een beveiliger over het terrein.

1 mei