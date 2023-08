Drone-expert Wiebe de Jager is nog lang niet te oud om elke dag buiten te spelen

Celstraf voor Nabil (22) die gaf gas omdat hij dacht dat zijn coke werd gestolen, maar toen inreed op een agent

Hij dacht dat zijn coke gestolen werd, gaf gas en reed in op degene die hem wilde stoppen. Die man bleek geen drugsdief, maar een agent. Voor die actie op zondag 19 april in Waddinxveen, is de 22-jarige Nabil A. veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk.