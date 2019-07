Dronken amokmaker in tram beet agente in pink

Sfeerblog LIVE| Museum en kinderboer­de­rij­en dicht, hitteproto­col en oververhit blussen

17:40 De Haagse regio begint oververhit te raken. De redactiethermometer slaat uit tot 53 graden op het Plein en voor delen in Zuid-Holland is een smogalarm afgegeven. Maar er is ook goed nieuws. Er mag weer gezwommen worden in het Delftse Hout. Volg hieronder alles over de hitte in de Haagse regio.